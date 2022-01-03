Beş büyük nükleer güçten ortak açıklama: Birbirimizi hedef almayacağız

Bugün yayınlanan ortak açıklamada Rusya, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere "Nükleer Silahlı Devletler arasındaki savaştan kaçınmayı ve stratejik risklerin azaltılmasını en önemli sorumlulukları olarak" gördüklerini ve nükleer silahlarının birbirlerini, yani beş ülkeyi hedef almadığını söyledi.

Açıklama, Rusya ile ABD arasında Karadeniz ve ABD ile Çin arasında Hint-Pasifik'te gerilimlerin armaya devam ettiği sırada geldi.

Kremlin ve Beyaz Saray'ın internet sitelerinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nükleer silahların yetkisiz veya kasıtsız kullanımını önlemek için ulusal önlemlerimizi sürdürmeyi ve daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hedef dışı bırakma konusundaki önceki açıklamalarımızın geçerliliğini yineler, nükleer silahlarımızın hiçbirinin birbirini veya başka bir devleti hedef almadığını bir kez daha teyit ederiz."

"Nükleer bir savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz" denilen ortak açıklamadan nükleer kullanımın geniş kapsamlı sonuçları olacağından, nükleer silahların - var oldukları sürece - "savunma amaçlarına hizmet etmesi, saldırganlığı caydırması ve savaşı önlemek" için kullanılacağı söylendi.

Açıklamada ayrıca "Bu tür silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz" denildi.

Beş ülke, nükleer silahlanma yarışına nihai bir son verilmesi ve küresel nükleer silahsızlanma konusundaki merkezi önerisi de dahil olmak üzere, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere olan bağlılıklarını yeniden teyit etti.

Ancak ABD'nin 44. Başkanı Donald Trump'ın iktidarı sırasında formüle edilen Nükleer Duruş İnceleme yönergeleri, nükleer silahların geleneksel, nükleer olmayan silahlı düşmanlara karşı bile önceden fırlatılmasına izin veriyor. O dönem bu amaç için yeni "mikro nükleer sınıfların" yaratılması çağrısında bulunuldu.

Ek olarak, ABD doktrini resmen sadece ABD'ye değil, aynı zamanda "ABD müttefiklerine ve ortaklarına yönelik saldırıları da caydırmayı" amaçlıyor. Bu da, ABD'nin nüfuzu altındaki ülkelere yönelik "tehditleri" nükleer saldırı bahanesi için kullanabilmesine alan açıyor.

Biden yönetimi Eylül ayında bir 'Nükleer Duruş İncelemesi'ne başladı ancak henüz Trump'ın politikalarından geri dönülmüş değil.

Öte yandan son dönemde ABD'nin Almanya'daki nükleer silahlarını Polonya sınırına taşıması gündeme gelmişti. Bu durumda Belarus, SSCB'den kalma nükleer silahlarını geri alacağını beyan etmişti.