65 yaşındaki İngiliz aktör Julian Sands, Ocak ayında Los Angeles şehir merkezinden 65 kilometre uzaklıktaki Baldy Dağı'nda yürüyüş yaparken kaybolmuştu.

The Guardian’ın haberine göre; "A Room with a View", "The Killing Fields" ve "Smallville" gibi yapımlarla tanınan Sand'in cesedi 5 ayın ardından dağlık bölgede bulundu.

Sands'in cesedinin, dağlık bölgede yürüyüş yapan dağcılar tarafından bulunduğu aktarıldı.