'Bertrand Traore soyunma odasında Emre Belözoğlu'na vurdu'

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

Çelikler, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a 'Bıdı bıdı' yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla" ifadesini kullandı.

Bu sözler üzerine yorumcu Ali Ece, "Vurdu mu bir dakika ben onu bilmiyorum" derken, Serdar Ali Çelikler, "Vurdu. Gerçekleri hepimiz biliyoruz" yanıtını verdi.