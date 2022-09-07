Berna Laçin yine hedefte: 'Konuyu açıklayıp internete gerçeğin izini bırakın...'

Hürriyet yazarı ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı canlı yayın, sosyal medyada tekrar gündem oldu. Fırat iddialara tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Berna Laçin iddialara ilişkin "Bunu araştıracak gazeteci dostlardan haber bekliyoruz" diye bir paylaşım yaptı. Laçin, bu paylaşımına şu tweeti ekledi:

Laçin, Fırat'la ilgili iddiaların yer aldığı tweet'i paylaşınca hedef oldu. AKP yandaşı isimler Nedim Şener ve Zafer Şahin Laçin'i hedef aldı.

Şener, Laçin için "1-FETÖ’cüler her seferinde, yalanlarını dolma gibi tutacak birini buluyor. 5 yıllık bir yalanı taze diye yutturuyor." dedi.

Fırat'a destek veren Zafer Şahin de şöyle bir paylaşım yaptı:

"Fetö’nün ve kullanışlı aparatlarının Hande Fırat’a kini hiç bitmeyecek..İyi ki benim arkadaşımsın cesur insan… "

Benzer tweet ve paylaşımlar üzerinde Berna Laçin de şunları yazdı:

"Bir dakika suç işliyorsunuz! Bir tane yan yana fotomu bulun, sokağından geçmişliğimi çıkarın ortaya! Kol kola girenlerin haddi değil bana iftira atmak!

Türkçe Olimpiyatlarını sunmayı hiç kabul etmedim diye bin tane laf bana söylendi şimdi öyle atıp tutmak yok hodri meydan!

İnternette bir sürü yerde bir gazeteci ile ilgili iddialar var! Gazetenin patronu Aydın Doğan’ın ağzından bile video var. Ben de “bu haberin doğrusu nedir ” diye sordum? Bu kadar bağırıp hamaset yapacağınıza konuyu açıklayıp internete “gerçeğin” izini bırakın!

Kısaca hadi ordaaaaaaaaan! Her an Sedat Peker videosu korkusu ile yaşayanları da muhatap alıp kendimi yoramam..."