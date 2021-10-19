Berna Laçin: 'Kiraz pahalı' dediğim için ifadeye çağrıldım

İktidar basını tarafından sık sık hedef gösterilen oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından 'kiraz pahalı' dediği gerekçesiyle ifadeye çağrıldığını söyledi.
Laçin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Beni ifadeye çağırdılar yine 😂 Kiraz pahalı dedim diye;— berna lacin🌟 (@bernalacin35) October 18, 2021
Kiraz alınmamış sana ne😂
Bilinen biri değil isim vermiyim de harçlığını alamasın
Kısaca “pahalı” diyene sopa 😂
O.Veli ne demiş
“Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava”