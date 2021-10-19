Berna Laçin: 'Kiraz pahalı' dediğim için ifadeye çağrıldım

Beni ifadeye çağırdılar yine 😂 Kiraz pahalı dedim diye;

Kiraz alınmamış sana ne😂

Bilinen biri değil isim vermiyim de harçlığını alamasın

Kısaca “pahalı” diyene sopa 😂

O.Veli ne demiş

“Bedava yaşıyoruz, bedava;

Hava bedava, bulut bedava;

Kelle fiyatına hürriyet,

Esirlik bedava”