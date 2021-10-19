Berna Laçin: 'Kiraz pahalı' dediğim için ifadeye çağrıldım

Oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından 'kiraz pahalı' dediği için ifadeye çağrıldığını söyledi.

Haber Merkezi

İktidar basını tarafından sık sık hedef gösterilen oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından 'kiraz pahalı' dediği gerekçesiyle ifadeye çağrıldığını söyledi.

Laçin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 

 