Berlin'den Kiev'in silah talebine cevap: Donbass çatışması askeri olarak çözülemez

Almanya Federal Hükümeti, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik'in Kiev'e savunma silahları tedarik etme talepleri üzerine yaptığı yorumlarda, Donbass'taki ihtilafın askeri olarak çözülemeyeceğini söyledi.

Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, bugün Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Genel olarak, hükümetimizin buradaki çatışmanın askeri yollarla değil, yalnızca siyasi ve diplomatik olarak çözülebileceğine inandığını doğrulayabilirim" dedi.

Hoffmann, Berlin'in "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanı sıra oradaki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu" da sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Andrea Sasse'yse, "Silah tedariki konusundaki kısıtlayıcı politikasına rağmen, Berlin'in barışı kolaylaştırmak için farklı şekillerde hareket ettiğini" söyledi. Sasse, bu kapsamda Ukrayna'da askeri hastane inşaatı ve tıbbi malzeme tedariğine değindi.

Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnik, Berlin'in Kiev'e silah satmasını beklediğini söyledi. Büyükelçi aksi takdirde "ikili ilişkilerde ciddi sonuçlar" olacağı tehdidinde bulundu.

Almanya, askeri çatışmaların sürdüğü ülkelere silah tedarik etmeme politikası izliyor. Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock geçtiğimiz günlerde Washington'a yaptığı bir ziyarette, Almanya ve ABD'nin bu konudaki tutumlarının farklı olduğunu söyledi. Ukrayna hali hazırda Donbass'taki azınlıklara karşı bir savaş yürütüyor.