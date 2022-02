Berlin’de Yemeksepeti işçileriyle dayanışma eylemi

Türkiye Komünist Partisi Berlin Örgütü, Yunanistan Komünist Partisi'yle birlikte Delivery Hero şirketinin Berlin şubesi önünde Yemeksepeti işçileriyle dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

TKP üyeleri, şirketin önünde okunan bildiride şirketin pek çok ülkede hayata geçirdiği “serbest çalışan” kurye modelini eleştirdi. Türkiye’de ücret artışı ve iş güvenliği talebinde bulunan Yemeksepeti işçileriyle dayanışma gösterilen açıklamada, işçilerin talebi karşılanmadığı sürece Berlin şubesi önünde eylemlerin devam edeceği ifade edildi.

Yemeksepeti’ni 2015 yılında 530 milyon Avroya satın alan Delivery Hero, Yunanistan ve Almanya da dahil olmak üzere pek çok ülkede yemek siparişi üzerine yoğunlaşıyor. Şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerde kuryelerini “serbest çalışan" olarak göstererek sorumluluktan kaçındığı biliniyor.

Türkiye Komünist Partisi Berlin Örgütü'nün yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Bugün, Türkiye ve Yunanistan işçileri adına Delivery Hero şirketinin çalışanlarını en kalbi duygularımızla kutlamak için bir araya geldik. Duyduğumuza göre Delivery Hero, henüz birkaç hafta önce uluslararası 'Çalışmak İçin Harika Bir Yer' (Great Place to Work) sertifikasını almaya hak kazanmış. Anladığımız kadarıyla, bütün çalışanların kendilerini ait hissettikleri, güvenli, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmayı başarmışsınız. Bütün çalışanları tebrik ederiz.

Berlin ofisinizin önüne kadar gelmişken, Türkiye ve Yunanistan’daki meslektaşlarınızın durumu hakkında da bazı bilgiler vermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Delivery Hero, Türkiye’de Yemeksepeti ve Yunanistan’da e-food isminde iki şirketin sahibi. Eğer internet sitenizde verdiğiniz bilgiler doğruysa, bu iki ülkedeki siparişlerin toplamı, şirketinizin toplam siparişlerinin %10’una yakınını oluşturuyor. Fakat ne yazık ki, Türkiye ve Yunanistan’daki meslektaşlarınıza sorulduğunda 'Harika Bir Yer'de çalıştıklarını düşündüklerine dair hiçbir ipucu yok.

Hatırlatmak istiyoruz ki, Türkiye’de Yemeksepeti kuryeleri, iki haftadır grevdeler. Şirketinizin devasa yıllık kazancıyla kıyaslandığında çok küçük kalan 3 talepleri var.

1) Yemeksepeti kuryeleri ücretlerinin 4250 Türk Lirasından 5500 Türk Lirasına çıkarılmasını talep ediyorlar. 4250 veya 5500 TL size bir şey ifade etmiyorsa, euro cinsinden söyleyelim. Türkiye’deki meslektaşlarınız, an itibariyle ayda 274 euro kazanıyorlar. Şirketinizin kazancının %10’unu üreten meslektaşlarınızın aldığı ücret maalesef bu kadar. Bu ücretle ailelerinin geçimlerini, çocuklarının geleceğini güvence altına almaya çalışıyorlar. Kendinizi Türkiye’deki kuryelerinizin yerine koyun ve 274 euroyla Berlin’de 1 ay yaşamaya çalıştığınızı hayal edin. Çalışanlarınızın talep ettikleri ücret ise 354 euro. Bir yıl boyunca, Türkiye’deki 2000’e yakın kuryenizin hepsine yapacağınız 80 euroluk ücret zammı, CEO’nuzun 2021 yılındaki kazancının 1000’de 1’i bile tutmuyor.

2) Kuryelerinizin bir başka talebi de sendikalaşma haklarının tanınması. Bir buçuk sene önce, çalışanlarınızın iş kolları hileli bir şekilde bir günde değiştirilerek sendikal hakları ellerinden alındı. Anlayacağınız, Türkiye’deki meslektaşlarınızın hiçbiri şu anda sendikal haklardan faydalanamıyorlar. Üstelik bu hamle, çalışanlarınızı pandeminin en kritik aylarında ihtiyaç duydukları aşılardan da mahrum bıraktı. Kuryelerinizin talepleri gayet basit. Almanya’da ve dünyanın her yerinde genel kabul gören en basit işçi hakkını, sendikalaşma hakkını talep ediyorlar. Emin olun, siz verseniz de, vermeseniz de meslektaşlarınız bu haklarını alacaklar.

3) Meslektaşlarınızın 3. talebi, daha önce Almanya’daki Gorillas işçilerinin, Yunanistan’daki e-food işçilerinin ve sahip olduğunuz diğer pek çok şirketin kuryelerinin talepleri ile aynı. Çalışma güvencesi talep ediyorlar. Kuryeleriniz her gün, yüzlerce defa motorsiklet üzerinde trafiğe çıkıyorlar. Fakat taşıtlarından da, kendi güvenliklerinden de kendileri sorumlular. “Her çalışanımız kendi kendisinin patronu” anlayışıyla hareket ediyor ve çalışma koşullarınızın ne kadar esnek olduğuyla gurur duyuyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse, serbest çalışma kılığında hayata sokmaya çalıştığınız model tutmuyor. Kuryeleriniz, bu modelin “kazancın hepsi bana, riskin hepsi sana” modeli olduğunu gayet iyi biliyorlar. Bu modeli uygulamaya çalıştığınız her iş yerinde, Kanada’da, Yunanistan’da, Avustralya’da, Almanya’da ve son olarak Türkiye’de grev sesleri yükseliyor. Bir an önce bu anlayışınızdan vazgeçmenizin yerinde olacağını düşünüyoruz. Çünkü Yemeksepeti işçileri çalışma güvencelerini elde edene kadar mücadelelerinden vazgeçmeyecekler.

Türkiye ve Yunanistan’daki meslektaşlarınız adına söylüyoruz. 'Çalışmak İçin Harika Bir Yer' olmak isteyen bir şirket, çalışanlarının sesine kulak vermek zorundadır. Satın aldığınız sertifikalara harcadığınız parayı, çalışanlarınızın taleplerini hayata geçirmek için kullanın. Aksi takdirde, Yemeksepeti işçileri Türkiye’deki mücadelelerinden, biz de Berlin’deki ofisinizi ziyarete gelmekten vazgeçmeyeceğiz.

Türkiye Komünist Partisi Berlin Örgütü"