Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı: En az 1 ölü, çok sayıda yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Berlin polis yetkilisi olayda en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, "30 civarında yaralı olduğunu" söyledi.

Öte yandan BBC'nin haberine göre bir kişinin yaşamını yitirdiği olayda 8 kişi yaralandı.

Bir polis yetkilisi Berlin'in batısında gerçekleşen olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğunun henüz belirsiz olduğunu söyledi. Berlin polis teşkilatının basın ofisinden yapılan açıklamada olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Olay 19 Aralık 2016'da Berlin'de Noel pazarındaki kalabalığa bir kamyonla düzenlenen, 11 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı saldırıya yakın bir yerde meydana geldi.