Berlin ve Münih'te Küba dostları bir araya geldi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Almanya tarafından bu hafta sonu Berlin ve Münih’te “Küba ile Dayanışma Gecesi” etkinlikleri düzenlendi.

Nâzım Hikmet’in kendisinin seslendirdiği “Havana Röportajı” şiirinden kesitlerin sunumuyla başlayan etkinliklerde, gazeteci yazar Mustafa Kemal Erdemol’un katılımıyla “Küba Yenilmeyecek” kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleşti.

Erdemol, ABD tarafından 60 yıldır Küba’ya uygulanan ablukanın altında yatan nedenleri ve geçtiğimiz yılın yaz aylarında emperyalist provokasyonlar sonucunda Küba’da meydana gelen protesto gösterilerinin iç yüzünü anlatırken “Küba Yenilmeyecek” kitabını yazma fikrinin, bu sürece müdahale etme gereksiniminden doğduğunu belirtti.

Her iki şehirdeki etkinlikte de José Marti Küba Dostluk Derneği ile Almanya-Küba Dostluk Derneği adına selamlama konuşmaları yapıldı.

José Marti Küba Dostluk Derneği adına bir video mesajıyla dayanışma gecesine katılan Nahide Özkan, ablukanın Küba üzerindeki yıkıcı etkilerini aktarırken, insanlık tarihinin tanık olduğu bu en sert ve en uzun ablukanın bir insanlık suçu olduğunu belirtti. José Marti Küba Dostluk Derneği olarak ablukanın mutlak bir şekilde sonlandırılması için Küba ile dayanışmayı daha da güçlendirerek sürdüreceklerini söyleyen Özkan, konuşmasını “Abluka son bulacak, Küba kazanacak”, sözleriyle tamamladı.

Almanya-Küba Dostluk Derneği adına yapılan konuşmada da Küba ile dayanışmanın önemi vurgulanırken, herkese Küba hakkında doğru bilgiler edinme, bu bilgileri yayma ve her platformda Küba ile dayanışma mücadelesine etkin katılma çağrısı yapıldı.

Selamlama konuşmalarının ardından geçtiğimiz Kasım ayında yayına giren “Soberana: Küba’nın Covid-19 Aşısı ve Küba’lı çocukların öyküsü” adlı kısa filmin gösterimi ile devam eden dayanışma geceleri, canlı müzik konserleriyle son buldu.

Dayanışma gecelerinden elde edilen gelir, geçen yıl Kasım ayından beri José Marti Küba Dostluk Derneği tarafından yürütülen “Dayanışma Ablukadan güçlüdür” kampanyası kapsamında Küba’ya dayanışma malzemesi gönderilmesine katkı için kullanılacak.

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