Berlin havalimanında yardım kaosu: Gericilerden 'şehitlik' konuşması

Türkiyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın başkenti Berlin’de 6 Şubat depreminin ilk gününden itibaren yardım toplanmaya başlandı.

Kendi çabalarıyla bir araya gelen insanların topladıkları yardımların ulaştırılmasında bir plansızlık ve kaosun hakim olduğu öğrenildi.

Yardımların toplanmaya başlanmasının üçüncü gününden itibaren yardımların konsolosluk izni olmadan gidemeyeceği şeklinde bilgiler yayılmaya başladı. Ve konsolosluk, yardımların Berlin havalimanında tahsis edilen depoya iletilmesi yönünde çağrı yaptı.

Berlin genelinde insanların depremzedelere destek için büyük çaba harcadığı belirtilirken yardımların toplandığı havalimanı deposunda çekilen görüntüler ise tepkiye yol açtı.

Görüntülerde toplanan kalabalığa elindeki mikrofonla konuşma yapan kişinin "Enkaz altında vefat edenlerin hepsi şehittirler. Allahım sen onları günahlarından dolayı affeyle" dediği görüldü.