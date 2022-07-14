Bergama'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de Çeşme'nin ardından bir yangın da Bergama ilçesinde çıktı. Makilik alanda çıkan ve bölgedeki bir süt tesisini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alında.

Bergama ilçesine bağlı Sagancı köyü mevkiindeki makilik alanda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgedeki bir süt tesisini de tehdit eden yangın için bölgeye 2 helikopter ve Selçuk'ta konuşlu olan uçaklar yönlendirildi.

Bergama’daki yangın süt işletme tesisine sıçradı

İzmir'in Bergama ilçesinde, orman dışı otluk alanda çıkan yangın bölgedeki bir süt işletme tesisine sıçradı. Ekipler, tesisin daha fazla etkilenmemesi için yoğun çaba harcarken, İzmir-Çanakkale karayolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı.

Öte yandan bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı. Ekipler, yangının sıçradığı tesisin daha fazla etkilenmemesi için çaba harcıyor.

Yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Bergama ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.