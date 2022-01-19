Berat'ın gazetesi Erdoğan'a yakın patronu hedef aldı: Vay anam vay, işe bak…

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu hedef alan bir yazı kaleme aldı.

"Vay anam vay, işe bak… Biz, pandemide kepenk kapatan esnafa destek olmalarını beklerken, oda aidatlarını silmeleri çağrısı yaparken, hiç değilse ödemeyenleri icraya vermeyi durdurmalarını isterken, onlar ne fındıklar kırıyormuş!" diyen Güngör, "Günlerdir Süper Haber'in detaylarını paylaştığı The German Marshall Fund (GMF) ile ilgili haberi dikkatimi çekiyor. Habere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) The German Marshall Fund'un hatırı sayılır bağışçılarındanmış… TÜSİAD 100 bin ila 240 bin dolar arasında para vermiş… TOBB da 100 bin dolara yakın…" aktarımında bulundu.

"Kimin parasını, kime bağışlıyorsun! Sen her yıl aidatları yükseltip, esnafın tepesine bin… Sonra topladığın parayı düşünce kuruluşu kisvesi altında CIA'le münasebeti bilinen GMF'ye yatır… Olacak iş mi?" sorusunu yönelten Güngör, "Buradan izninizle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na naçizane bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yahu, 4-5 yıldır bıyık altından gülüp, arkadan dolanmaya, karnınızdan konuşmaya bıkmadınız mı? Muhalefet yapacaksanız açıktan yapın…Yoksa gölge etmeyin..." ifadesini kullandı.