Berat Albayrak'tan 'patates depolarına baskın' açıklaması: Belirli siyasi eğilime sahip tüccarlar...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında patates ve soğan depolarına yapılan baskınların nedenini, “Belirli siyasi eğilime sahip tüccarların stokçuluk yaptığını, WhatsApp grupları ve internet forumları üzerinden gizli mutabakat yapıp rekabete aykırı fahiş fiyat belirlediklerini tespit ettik” diye açıkladı.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Albayrak “Burası Çok Önemli” adlı kitabında 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimler öncesinde artan gıda enflasyonu nedeniyle patates ve soğan depolarına yapılan baskınları da anlattı.

'“Her zaman kilosu 1-2 liraya satılan soğan ve patatesin fiyatı seçimlerden hemen önce birdenbire 20 liraya kadar tırmandı” diyen Albayrak, fiyat artışlarının sebeplerini araştırdıklarını ve bu fiyat artışlarına ilişkin organize bir durum olduğu iddiasını şöyle açıkladı:

'Çok da hayır duası aldık'

“Bu fiyat artışının nedenlerini araştırırken belirli siyasi eğilime sahip tüccarların stokçuluk yaptığını, WhatsApp grupları ve internet forumları üzerinden gizli mutabakat yapıp rekabete aykırı fahiş fiyat belirlediklerini tespit ettik.

Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini temin etmek için hemen devreye girdik. Öncelikle stokçuluk yaptığını tespit ettiğimiz tüccarların depolarını bastık ve yasalara aykırı olan, gıda tedarik zincirini bozan bu girişimler nedeniyle ceza kestik. Stokçuluğa karşı tavizsiz bir duruş sergiledik. Ayrıca az sayıda temel gıda ürününü tarladan, üreticiyi hiçbir şekilde mağdur etmeden, normal tarla satış fiyatı neyse o fiyattan satın aldık ve taşımacılık maliyetlerini kendimiz üstlenerek ürünleri dar gelirli vatandaşlarımıza büyükşehirlerde en uygun fiyattan ulaştırdık. Çok da hayır duası aldık.”

Zincir marketlerden 'biz satalım' çağrısı

O dönem, zincir marketlerden kendilerine “Müşteri kaybediyoruz, getirdiğiniz ürünleri biz satalım" çağrısı geldiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

“Belirlenen satış fiyatının üzerine çıkmama koşuluyla onlara da bu imkanı sağladık. Böylece ne üreticiyi ne nihai satıcıyı ne de tüketiciyi mağdur etmiş olduk. Devleti marketlere rakip yapmadık. Vatandaşı da fırsatçıların eline bırakmadık. Gerekli tüm müdahaleleri anlık olarak devreye aldık. Süreçten yalnızca rekabet kurallarına riayet etmeyen ve fahiş fiyatlamayla vatandaşı mağdur eden aracılar zarar gördü.”