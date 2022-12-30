Berat Albayrak'ın özel okulu sit alanına yapılmıştı: İşte ormanlık alanın son hali

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Be­rat Al­bay­rak'ın kurduğu Nun Vakfı 2015 yılında, Beykoz'da çok sayıda ağacı keserek SİT alanı olan ormanlık bölgeye özel okul yapmıştı.

Nun Okulları'nın yerleşkesine idari binalar, yurtlar, kongre merkezleri, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzları ve atölyelerin yanı sıra rasathane, saat kulesi ve cami de inşa edilmişti.

Yeni Çağ'ın haberine göre; bakanlar kurulu, 10 Mayıs 2018 tarihli kararıyla, Berat Albayrak’ın kardeşinin kurucusu olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’na vergi muafiyeti tanınmış ve Beykoz’daki ikinci sınıf sit alanı üzerine okul inşa eden vakıf, böylece ‘kamu yararına çalışan dernek’ statüsü almıştı.

Okulu bulunduğu alanın eski ve yeni hali sosyal medyada paylaşıldı.

Bölgenin önceki hali