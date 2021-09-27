Berat Albayrak'a 'FETÖ'cü diye ihbar edilen 4 AKP'li nerede?

Wikileaks, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sızdırılan e-postalarını 2016 yılında ‘Berat’ın Kutusu’ başlığıyla yayınlamıştı. On binlerce mesajın yer aldığı sızıntı, büyük ses getirmişti.

Aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ın sızdırılan e-postalarıyla Türkiye gündemine giren pek çok iddia ortaya atılmıştı.

Bu tartışmalardan biri hiç şüphesiz 15 Temmuz da hesaba katıldığında Gülen Cemaati’ne ilişkindi.

İktidar, neredeyse düzenli olarak muhalefete yönelik “FETÖ ile işbirliği” suçlaması yaparken, AKP’nin eski ortağı Cemaat ile ne kadar mücadele ettiği ve buna eklenen “FETÖ Borsası” tartışmaları ayrı bir soru işareti olarak ortada duruyor.

Son zamanlarda ülkücü mafya Sedat Peker’in hükümetin “FETÖ ile pazarlık masasına oturduğu” yönündeki iddiaları da tartışma konusu olurken, tüm bu iddiaları yanıtsız bırakan AKP iktidarının, Cemaat ile mücadelede yaşananların üstünü örttüğüne dair suçlamalara da sürekli yenileri ekleniyor.

Berat Albayrak’ın 2016’da sızdırılan kutusunda da bu konuda dikkat çeken bazı notlar bulunuyor.

AKP’ye yakın olduğu görülen bazı kişilerin Albayrak’a gönderdiği e-postalarda yer alan değerlendirmelerde bazı partili isimlerin 17-25 Aralık ve hatta 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından da Cemaat ile bağlantılı olmakla itham edildiği görülüyor.

E-postalarda belirtilen isimlerin hala siyasi kariyerine AKP’de devam etmesi ve şu anda üst düzey görevlerde bulunması dikkatleri üzerinde topluyor.

“Berat’ın Kutusu”ndaki e-postalarda; partili olan veya partiye yakınlığıyla bilinen isimlerin, biri eski üç AKP’li belediye başkanı ve bir milletvekili hakkında “FETÖ ile ilişkili oldukları” yönünde birtakım iddialarda bulunduğu görülüyor.

1- Süleyman Karaman (AKP Erzincan Milletvekili)

27 Ağustos 2016 tarihinde Berat Albayrak’a, Salih Fatih Güneş tarafından gönderilen bir e-postada, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'a ilişkin Cemaat şüphelisi yeğenlere işaret ediliyor, bu yeğenlerden birinin Türk Telekom Grubu Şirketi Assistt’in Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu olduğu ve referansının da Karaman olduğu ifade ediliyor. Söz konusu iddialara ilişkin şu ana kadar bir araştırma yapılıp yapılmadığı merak konusu.

Mailde yeğenlerden Ali Dülgeroğlu’nun 'FETÖ’ye bağlı olup olmadığının kesin olarak bilinmediği ifade edilse de kardeşi Osman Dülgeroğlu’nun ABD’de Cemaat'e bağlı bir vakfın CEO’su olduğu, dolayısıyla Ali Dülgeroğlu’nun bağlantılarının incelenmesi gerektiği belirtiliyor. Ali Dülgeroğlu’nun Türk Telekom’daki referansının Süleyman Karaman olduğu öne sürülüyor.

Gönderinin devamında Ali Dülgeroğlu’nun belki de "çok vatansever" bir kişi olduğu, ancak yine de kardeşi Osman Dülgeroğlu’nun faaliyetleri yüzünden takip altına alınması gerektiği belirtiliyor.

Osman Dülgeroğlu’nun Twitter hesabına bakıldığında; kendisinin ABD’de yaşadığı ve Cemaat destekçisi paylaşımlarda bulunduğu görülüyor.

Öte yandan bu e-postayı Berat Albayrak’a gönderen kişi Salih Fatih Güneş’in Türk Telekom’da Hazine Direktörü olarak görev yaptığı görülüyor. Güneş’in kendisine bu bilgiyi verdiğini söylediği Ali Gürsoy ise Türk Telekom Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapıyor.

2- Kenan Şahin (Eski Pendik Belediye Başkanı)

11 Eylül 2016’da Berat Albayrak’a iletilen ve 2015 yılında AKP’den İstanbul Milletvekili Adayı olan Alim Erdemir’in imzasını taşıyan bir başka e-postadaysa, 2014-2019 yılları arasında Pendik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kenan Şahin’in ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Göreve gelişinden beri Cemaatçilerle iç içe olduğu öne sürülen Şahin’in, ‘FETÖ’den tutuklu yargılanan Mehmet Sever ile yakın ilişkileri olduğu, yine ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Resul Yazıcı’ya da İBB’nin Aydos Tesisleri’nin işletmesini verdiği ve bu işletmenin darbe girişiminin ertesi günü kapandığı belirtiliyor. Ayrıca Şahin’in, belediyenin Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ‘FETÖ’cü olduğu iddia edilen Avni Er’i getirip 15 Temmuz sonrası istifa etmesini sağladığı ve Cemaat ile bağlantısı olduğu iddia edilen eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç’un 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından görevde kalmasını sağladığı öne sürülüyor.

Eski Pendik Valisi Osman Tunç, Cemaat’in mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturmalar çerçevesinde görevden uzaklaştırılmış ve hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. Tunç, 9 Şubat 2018 tarihinde hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmişti.

Ayrıca belediyenin sahil alanında bulunan arsasının, darbe girişiminin ardından pek çok yöneticisinin Cemaat’e finans desteği sunmak suçlamasıyla yargılandığı Bayraktar Holding’in de aralarında bulunduğu konsorsiyuma satıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Kenan Şahin, şu anda 2020 Ağustos'unda atandığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

3- Şadi Yazıcı (Tuzla Belediye Başkanı)

Hakkında ‘FETÖ’ üyesi olduğuna yönelik söylentiler olan ve daha önce görevden uzaklaştırılan Serhan Kural’ın “Koordinatör Başkan Danışmanlığı”nı yaptığı AKP’li Tuzla Belediyesi’nin başkanı Şadi Yazıcı da Alim Erdemir’in işaret ettiği bir başka isim olarak öne çıkıyor. FETÖ’den yargılanan Bayraktar Holding yöneticilerinin sahibi olduğu VIAPORT Marina dahil pek çok projede Yazıcı’nın Bayraktar Holding’e yardımcı olduğu öne sürülüyor.

4-Hüseyin Keskin (Sultanbeyli Belediye Başkanı)

Alim Erdemir’in e-postasında, Hüseyin Keskin de Cemaat bağlantısı iddiasıyla suçlanıyor. Bunun nedeni ise Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in bir dönem yardımcılığını yapan Hacı Abdullah Uçan’ın, bu görevi sürdürdüğü dönemde AKP üyelerinin seçim çalışmalarında Cemaat aleyhine yaptıkları eleştirilere şiddetle karşı çıkıp tepki gösterdiği belirtiliyor.

Hacı Abdullah Uçan, şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürüyor.