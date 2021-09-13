Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi

Trabzonspor, dün akşam sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Maç 2-2 berabere bitti.

Locada görüntülendi

Derbi maçında, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, locada maç izlerken görüntülendi.

Albayrak’ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak’ın oğlu Mehmet Akif de dikkatlerden kaçmadı.

İstifa etmişti

Berat Albayrak, geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti. Albayrak istifa nedeni olarak sağlık sebeplerini göstermişti. İstifanın ardından Albayrak sadece 2 kez görüntülenmişti. Biri Çamlıca'da bir cuma namazıydı. Diğeri de Süleymaniye'de bir kuru fasulyecideydi. Bu da Albayrak'ın 3. kez görüntülenmesi oldu.