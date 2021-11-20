Berat Albayrak iddiası: Saray'ın bile haberi yoktu

Uğur Dündar’ın TELE1'deki 'Demokrasi Arenası’nın bu haftaki konukları CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Ekonomist Murat Muratoğlu olurken, programda Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin bir değerlendirme dikkat çekti.

“Bugüne kadar istifa edebilen bir Berat Albayrak vardı, onda da Saray'ın bile haberi yoktu” iddiasında bulunan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, “Instagram’dan öğrenince mecbur kaldılar istifayı kabul etmeye. O kadar kolay değil istifa etmek. Ben Berat beyi takdirle anışımdır. Kendisi istifa etmeyi başarmış ender insanlardan” ifadesini kullandı.