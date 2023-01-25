Benzinin ardından şimdi de motorine zam

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 83 kuruş zam gelecek.

Haber Merkezi

Yarından itibaren motorine 83 kuruş fiyat artışı gelecek.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,19 lira.

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