Yarından itibaren motorine 83 kuruş fiyat artışı gelecek.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,19 lira.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Bahadır Batur
Haber Merkezi
Benzinin ardından şimdi de motorine zam
Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 83 kuruş zam gelecek.
Haber Merkezi
Yarından itibaren motorine 83 kuruş fiyat artışı gelecek.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,19 lira.