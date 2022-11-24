Bugünden itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim geldi.
Kararın ardından benzinin litresi 21 lira seviyesine yaklaşırken, motorinin litresi ise bazı şehirlerde 23 lira seviyelerine geriledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine zam, motorine indirim geldi
Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim geldi.
Haber Merkezi
Bugünden itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim geldi.
Kararın ardından benzinin litresi 21 lira seviyesine yaklaşırken, motorinin litresi ise bazı şehirlerde 23 lira seviyelerine geriledi.