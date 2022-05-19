Benzine zam geldi, yeni fiyat belli oldu

Benzine bugün itibariyle 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha geldi, benzinin litresi 24 liraya dayandı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz gün 1 lira 70 kuruş zamlanan benzine bugünden itibaren 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha yapıldı.

Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 97 kuruşa yükseldi.

Haber

Akaryakıt fiyatları nereye gidiyor?