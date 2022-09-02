Benzine ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine cumartesi günü itibariyle indirim geliyor.

Haber Merkezi

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,85 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20,13 liradan satılıyor.

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