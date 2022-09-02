Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,85 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20,13 liradan satılıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine cumartesi günü itibariyle indirim geliyor.
Haber Merkezi
Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,85 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20,13 liradan satılıyor.