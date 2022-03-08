Benzine son bir yılda yüzde 166, motorine yüzde 235 zam

Akaryakıt zamları hız kesmeden sürüyor. Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor.

Benzine yapılan zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu.

Akaryakıta en son 7 Mart Pazartesi gecesi zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı 1,44 TL, benzinin litre fiyatı da 57 kuruş zamlandı. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye çıktı.

5 günde benzine 2 lira 67 kuruş, motorine 5 lira 12 kuruş zam

Benzine 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece beş günde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaştı.

Motorine 5 Mart’ta 84 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece beş günde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa oldu. Otogaza da 1 Mart’ta 33 kuruş, 2 Mart’ta 61 kuruş zam gelmişti.

Motorine son bir yılda yüzde 235 zam

İstanbul'da 8 Mart 2021'de benzinin litre fiyatı 7,23 TL, motorinin litre fiyatı 6,62 TL idi. 31 Aralık 2021'de ise benzin 12,29 TL, motorin 11,43 TL’ye satılıyordu. Son zamla birlikte benzinde zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57, son bir yılda yüzde 166 oldu. Motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 94’e, son bir yılda yüzde 235'e ulaştı. (ANKA)