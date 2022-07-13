Benzine bu geceden itibaren indirim gelmesi bekleniyor.
NTV'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine indirim geliyor
Benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
Benzine bu geceden itibaren indirim gelmesi bekleniyor.
NTV'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.