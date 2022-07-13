Çarptığı araca bir not ve 10 lira bıraktı, araçta 2300 lira hasar çıktı

Eskişehir'de işe gitmek için evinden çıkan Gürkan Güler aracının sol ayna ve tamponunun kırıldığını gördü. Güler, aracın aynasına sıkıştırılmış 10 lira ve sileceğe bırakılan notu fark etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Güler'in aracına çarpan sürücü sileceğe bıraktığı notta şu ifadeleri kullandı: "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım."

Aracına hasar veren sürücüye nezaketinden dolayı teşekkür eder Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" dedi.