Benzinin litresi bugünden itibaren 63 kuruş indirildi.
Bu indirimin ardından İstanbul'da benzinin litresi 18.89 TL oldu.
Motorin litre fiyatı ise 22.07 lira.
Nihan Bayraktar
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine indirim geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.
Haber Merkezi
Benzinin litresi bugünden itibaren 63 kuruş indirildi.
Bu indirimin ardından İstanbul'da benzinin litresi 18.89 TL oldu.
Motorin litre fiyatı ise 22.07 lira.