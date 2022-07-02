Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 71 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine indirim geldi
Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye 1 lira 71 kuruş indirim geldi.
Haber Merkezi
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 71 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL oldu.