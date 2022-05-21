Bu hafta 2 lira 74 kuruş zamlanan benzine bugün itibariyle indirim geldi.
İndirimin miktarı 1 lira olurken, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruş, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruş oldu.
Aydemir Güler
Haber Merkezi
Benzine indirim geldi
Sadece bu hafta 2 lira 74 kuruş zamlanan benzine bugün itibariyle 1 lira indirim geldi.
Haber Merkezi
Bu hafta 2 lira 74 kuruş zamlanan benzine bugün itibariyle indirim geldi.
İndirimin miktarı 1 lira olurken, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruş, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruş oldu.