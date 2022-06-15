Benzine indirim: Fiyatlar belli oldu

Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 95 kuruş düştü.
Zammın ardından İstanbul'da 28.46'dan satılan benzinin litresi 27.51'e düştü. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.58'den 27.63'e indi.
27 Mayıs'ta benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs'ta benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran'da benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran'daysa motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.