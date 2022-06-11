Bugün itibariyle benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 55 kuruş zam geldi.
Gelen bu son zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 28,41 TL’ye, Ankara’da 28,52 TL’ye ve İzmir’de 28,53 TL'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine gelen zam sonrası yeni fiyat belli oldu
Benzine bugün itibariyle 2 lira 18 kuruş zam geldi, benzinin litresinin fiyatı 28 lirayı aştı.
Haber Merkezi
Bugün itibariyle benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 55 kuruş zam geldi.
Gelen bu son zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 28,41 TL’ye, Ankara’da 28,52 TL’ye ve İzmir’de 28,53 TL'ye yükseldi.