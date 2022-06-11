Benzine gelen zam sonrası yeni fiyat belli oldu

Benzine bugün itibariyle 2 lira 18 kuruş zam geldi, benzinin litresinin fiyatı 28 lirayı aştı.

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Bugün itibariyle benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 55 kuruş zam geldi.

Gelen bu son zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 28,41 TL’ye, Ankara’da 28,52 TL’ye ve İzmir’de 28,53 TL'ye yükseldi.

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