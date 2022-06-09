Benzine de zam kapıda

Doların yükselişi ve brent petrol fiyatlarındaki artışın ardından, benzine de zam geleceği öğrenildi.

Karar gazetesinin haberine göre, Cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

Son 7 ayda uygulanan akaryakıt zamları yüzde 200’ü aşarken, mazot fiyatlarında senelik zam oranı yüzde 286 seviyesine çıktı.

Benzinin fiyatları 2 Haziran günü yapılan benzin zammının ardından İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,05 TL’ye ve İzmir’de 26,34 TL’ye yükselmişti.

11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 2 lira 60 kuruş kuruş zam yapılacağının beklendiği belirtilmişti.