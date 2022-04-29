30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Benzinin litresi 19 lira civarında işlem görüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine büyük zam geliyor!
Benzin litresine bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruşluk zam geleceği belirtiliyor.
Haber Merkezi
30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Benzinin litresi 19 lira civarında işlem görüyor.