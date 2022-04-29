Benzine büyük zam geliyor!

Benzin litresine bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruşluk zam geleceği belirtiliyor.

Haber Merkezi

30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Benzinin litresi 19 lira civarında işlem görüyor.

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