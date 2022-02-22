Benzine bir zam daha yolda

Benzine perşembe günü 70 kuruş zam gelmesinin beklendiği açıklandı.

Haber Merkezi

Benzine perşembe günü yeni bir zam bekleniyor.

Halk TV'de yer alan habere göre, ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda perşembe günü benzine 70 kuruş zam gelmesinin beklendiğini açıkladı.

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