Benzine perşembe günü yeni bir zam bekleniyor.
Halk TV'de yer alan habere göre, ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda perşembe günü benzine 70 kuruş zam gelmesinin beklendiğini açıkladı.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Benzine bir zam daha yolda
Benzine perşembe günü 70 kuruş zam gelmesinin beklendiği açıklandı.
Haber Merkezi
Benzine perşembe günü yeni bir zam bekleniyor.
Halk TV'de yer alan habere göre, ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda perşembe günü benzine 70 kuruş zam gelmesinin beklendiğini açıkladı.