Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 lira zam!

Benzin ve motorine yine zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada 4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 0,53 TL, motorinin litresine 1,33 TL zam geldiği duyuruldu.
EPGİS zamların pompa satış fiyatlarına yansıyacağını bildirdi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 3, 2022
04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,53
Motorinde 1,33 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.