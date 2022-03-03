Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 lira zam!

Benzin ve motorine yine zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada 4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 0,53 TL, motorinin litresine 1,33 TL zam geldiği duyuruldu.

EPGİS zamların pompa satış fiyatlarına yansıyacağını bildirdi.