Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 lira zam!

Benzin ve motorine bu geceyarısından itibaren yeni zam geldi.

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Benzin ve motorine yine zam geldi. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada 4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 0,53 TL, motorinin litresine 1,33 TL zam geldiği duyuruldu.

EPGİS zamların pompa satış fiyatlarına yansıyacağını bildirdi.

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