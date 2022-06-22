Benzinde indirim

Benzin ve motorine art arda zamlar gelirken bu kez 25 kuruşluk bir indirime gideceği öğrenildi. KRT'nin haberine göre indirim, bu gece pompa fiyatlarına yansıyacak.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu. İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.