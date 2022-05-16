Benzin zammı yüzde 217 oldu

Benzin ve LPG'ye yeniden zam geliyor. Mayıs ayının üçüncü haftasına girerken haftanın ilk günü itibariyle benzin fiyatlarına yaklaşık 1,68 lira LPG fiyatlarına ise 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek. Gelen zamlar benzinde yüzde 85, motorinde ise yüzde 83’e ulaştı.

Motorin sene başında 11 lira 48 kuruştu

Türk lirasının Cumhuriyet tarihinin en düşük değere gerilediği Aralık 2021’de akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarının artışının da etkisiyle zirve yapmıştı. 20 Aralık 2021’den sonra gerileyen dolara rağmen benzin, motorin ve LPG’de beklenen indirim pompa fiyatlarına aynı oranda yansımadı. Motorinin litre fiyatı yılın ilk gününde 11 lira 48 kuruştu. Bugün ise (16 Mayıs 2022) motorinin litresi İstanbul’da 21 lira 10 kuruşa satılıyor. Sene başından bu yana gelen zam 9 lira 62 kuruş oldu. Motorinin fiyatı sadece 5 ayda yüzde 83’ün üzerinde arttı.

Benzin yeni yıla 12 lira 31 kuruşla girdi

Benzinin litre fiyatı 1 Ocak 2022’de 12 lira 31 kuruştu. Mayıs ayı başında ise benzin 20 lira 34 kuruştan satılıyordu. Bugün yansıtılması beklenen artış olmaksızın benzinin litre fiyatı yılın ilk gününden bu yana toplam yüzde 71,64 arttı. Bugün gelmesi beklenen zamla birlikte benzinin litre fiyatı 22 lira 80 kuruş olacak. Bu zamla birlikte artış bu yıl için yüzde 85 olacak.