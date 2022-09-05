Benzin ve motorine zam, LPG'ye indirim geliyor

Petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye ve dalgalandırmaya devam ediyor.

LPG'ye yarından itibaren indirim, benzin ve motorineyse zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanacak.

Öte yandan, otogazın litre fiyatına bu gece 40 kuruş indirim gelecek.

2 Eylül Cuma gecesi litre fiyatında benzine 1,50 lira, motorine ise 2,42 lira indirim gelmişti.