Benzin ve motorine yine zam geliyor: Tarih verildi

KRT’den Olcay Aydilek’in haberine göre sektör uzmanları, gelecek hafta ortasında benzin ve motorine 75-80 kuruş aralığında zam beklendiğini belirtti.

Uzmanlar yaptığı açıklamada 2 Şubat’a dikkat çekerek, “Bugün gerek Brent petrol, gerekse de küresel piyasalarda ürünlerin kapanış verileri önemli. Bu trend devam ederse 2 Şubat Çarşamba günü benzin ve motorine zam yapılabilir” dedi.

Son verilere göre, Brent petrol, 88-89 dolardan işlem görüyor. Bu hafta başında küresel piyasalarda benzinin tonu 813, motorinin tonu 750 dolar olurken, ürün fiyatı arttı. 4 gün içinde benzinin tonu 854 doları, motorinin tonu da 787 doları aştı.