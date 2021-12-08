Benzin ve motorine yeni zam açıklandı

Benzine bu gece yarısından itibaren 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam yapıldı. 

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Akaryakıt ürünlerine zam fırtınası sürüyor.

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre 9 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin litresine 77 kuruş, motorinin litresine de 31 kuruş zam yapıldı. 

Pompa fiyatlarına yansıyacak zamlarla motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak Ankara’da 10,05’den 10,36 TL’ye, İstanbul’da 9,99 TL’den 10,30 TL’ye, İzmir’de 10,07 TL’den 10,38 TL’ye yükseleceği öne sürüldü. 

Benzinin litre fiyatınınsa yaklaşık olarak Ankara’da 9,60 TL’den 10,33 TL’ye, İstanbul’da 9,55 TL’den 10,32 TL’ye, İzmir’de 9,62 TL’den 10,39 TL’ye yükseleceği ifade edildi.

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