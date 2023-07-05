Benzin ve motorine ÖTV zammı gelecek

Alkol ve sigarada olduğu gibi artık benzin ve motorinin ÖTV'sine de 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelecek. Teklif önümüzdeki günlerde yasalaşınca benzine yaklaşık 45 kuruş daha zam gelecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in TBMM'ye sunduğu torba yasa teklifine göre akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) de artık 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak.

Cumhurbaşkanı'nın da bu vergileri beş kata kadar artırmaya yetkisi olacak. Mevcut yasada cumhurbaşkanı, vergiyi yüzde 50 oranında artırabiliyordu.