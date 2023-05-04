Benzin ve motorine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Haber Merkezi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken yeni indirim haberleri geldi.

5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 18,40 liradan satılıyor.
liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,37 satılıyor.

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Motorine indirim geldi