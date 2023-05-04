Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken yeni indirim haberleri geldi.
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 18,40 liradan satılıyor.
liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,37 satılıyor.