Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzine 1,05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Benzinin litresinin şu anki fiyatı İstanbul'da 22,2, motorinin litresinin fiyatı ise 24,5 lira.
Haber Merkezi
Benzin ve motorine indirim geliyor
Otuz liraya dayandıktan sonra düşüş eğilimine giren benzine ve motorine yeni bir 'indirim' geleceği açıklandı.
Haber Merkezi
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzine 1,05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Benzinin litresinin şu anki fiyatı İstanbul'da 22,2, motorinin litresinin fiyatı ise 24,5 lira.