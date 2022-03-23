Benzin ve motorine gece yarısı yine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Haber Merkezi

Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı  22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.

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