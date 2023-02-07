Benzin ve motorindeki indirim deprem bölgesinde bugün geçerli olacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş benzin ve motorine gece yapılması beklenen indirimle ilgili açıklama yaptı. Okumuş, indirimin deprem bölgesinde bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.

Okumuş yaptığı açıklamada, "Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde yapılacak indirimin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ikmal sıkıntısı nedeniyle mağdur olmamaları için ilgili kamu kurumları ve dağıtım şirketlerinin temsilcileri olan PETDER ve ADER Başkanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda deprem bölgesinde bugünden geçerli olması kararını aldık" dedi.

'Yakıt alamayan batiler iletişime geçebilir'

"Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu olmadığını" ileri süren Okumuş şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, konuyu yakından takip ediyor. Kendisiyle sürekli istişare halindeyiz. EPDK ile sürekli görüşüyoruz. Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu yok. Tek sorun kötü hava koşulları. Sektörün tüm tarafları, teyakkuzdayız. Bu süreci hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, yaraları hep beraber saracağız. Kötü hava ve yol şartları nedeniyle yakıt alamayan bayilerimiz mutlaka bizi arasınlar. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden ikmallerimize devam edeceğiz. Kötü hava koşulları nedeniyle iletişimde aksamalar oluyor. O nedenle POS cihazlarında sıkıntı yaşanabilir. Bayilerimizden tahsilat konusunda kimseye zorluk çıkarmamalarını rica ediyoruz. PÜİS olarak biz gerekli yardımı kendilerine yapacağız. Ayrıca hava yol şartları dışında, keyfi herhangi bir nedenle vatandaşa yakıt ikmali yapmayan bayilerimizin de ağır bir şekilde cezalandırılacağının bilinmesini isteriz.”