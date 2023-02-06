'Bazı istasyonlarda yakıt bitti, bağlantı noktaları çöktü'

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, 7,7'lik depremle sarsılan 10 ilde yoğunluk nedeniyle bazı istasyonlarda akaryakıtın tükendiğini duyurdu.
Yakıtı biten depolara ikmal yapıldığını belirten açıklamada ülke genelinde akaryakıt sorunu yaşanmadığı kaydedildi.
Depremin bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktalarında çökmeye neden olduğunu aktaran EPGİS, hasarlı istasyonlarda tamir çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Kamuoyuna duyuru— EPGİS (@trepgis) February 6, 2023
Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.