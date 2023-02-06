'Bazı istasyonlarda yakıt bitti, bağlantı noktaları çöktü'

10 ilde hissedilen şiddetli depremlerin ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası bölgedeki akaryakıt istasyonlarında son durumu aktardı.

Haber Merkezi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, 7,7'lik depremle sarsılan 10 ilde yoğunluk nedeniyle bazı istasyonlarda akaryakıtın tükendiğini duyurdu. 

Yakıtı biten depolara ikmal yapıldığını belirten açıklamada ülke genelinde akaryakıt sorunu yaşanmadığı kaydedildi.

Depremin bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktalarında çökmeye neden olduğunu aktaran EPGİS, hasarlı istasyonlarda tamir çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.