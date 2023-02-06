'Bazı istasyonlarda yakıt bitti, bağlantı noktaları çöktü'

Kamuoyuna duyuru



Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.