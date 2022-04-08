Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına inmesiyle birlikte, 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece motorin fiyatında 1.5 TL indirim bekleniyor.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek “Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 lira indirim var” dedi.

Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.