Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi

Son iki haftadır dalgalı seyir izleyen petrol fiyatlarında düşüş başladı. Brent petroldeki düşüşle akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun Çarşamba günkü toplantısında Eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Grup, petrol üretimini Eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, Haziran'da günlük 432 bin varil, Temmuz ve Ağustos'ta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi geldi.

İstanbul

Motorin litre fiyatı 23,39 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20,03 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litre fiyatı 23,52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20,18 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litre fiyatı 23,53 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20,16 liradan satılıyor.