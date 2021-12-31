Benzine dün gece yarısı itibariyle gelen 68 kuruşluk zammı şimdi bir yenisi eklendi.
Motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, LPG’ye 78 kuruş zam geldi.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Sancak Yıldız
Aslı İnanmışık
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. 1 Ocak itibariyle benzin, motorin ve LPG'ye yeni zamlar geldi.
Haber Merkezi
Benzine dün gece yarısı itibariyle gelen 68 kuruşluk zammı şimdi bir yenisi eklendi.
Motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, LPG’ye 78 kuruş zam geldi.