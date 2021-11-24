Benzema'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası

Fransa’da Versailles Ceza Mahkemesi Karim Benzema hakkında, Yunan kulübü Oliympiakos'un Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'ya 2015 yılında şantaj girişiminde bulunduğu gerekçesiyle açılan davada karar verdi. Mahkeme, Real Madrid'de forma giyen Benzema'yı, Valbuena'nın özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir video ile şantaj girişiminde bulunmaktan suçlu buldu. Benzema, ertelenmiş 1 yıl hapis cezası ve 75 bin avro para cezasına çarptırıldı. Benzema’nın avukatı Sylvain Vormier, müvekkilinin karara itiraz edeceğini söyleyerek, "İtiraz gerekli. Çünkü Benzema'nın utanacak hiçbir şeyi yok ve aklanacak" dedi.

Benzema'nın dışında 4 kişi daha yargılanarak hapis ve para cezasına çarptırıldı. (İHA)



