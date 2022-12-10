Belgrad, Kosova'da Sırp askeri konuşlandırmak için NATO'dan izin isteyecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın NATO'dan Kosova'da Sırp askeri ve polisi konuşlandırmasına izin vermelerini isteyeceğini, ancak talebin onaylanma şansı olduğuna inanmadığını söyledi.

Vučić, Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, bu talebi KFOR (NATO'nun Kosova'da görevli askeri kuvvetleri) komutanına bir mektupla ileteceğini söyledi.

NATO'nun 1999'da Yugoslavya'ya askeri müdahalesinden bu yana Belgrad ilk kez Kosova'ya asker konuşlandırma talebinde bulunmuş olacak.

Vučić'in planı, Sırbistan'ın Ortodoks Hristiyan dini mekanları, Sırpların çoğunlukta olduğu bölgeler ve sınır kapılarına bin kadar askeri, polis ve gümrük görevlisi konuşlandırmasını içeriyor.