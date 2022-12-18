Belgeselci Tekin örgüt ismi açıklanmadan 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklanmış

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin, Ankara’da yaz saati uygulamasıyla ilgili bir belgesel çekimi sırasında polis aracının görüntüye girdiği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine gözaltına alınmış ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanmıştı.

Tekin, hakimlikte yaptığı savunmada, sinemacı olduğunu ve Ankara’da belgeselcilik yaptığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin üyesi olduğunu belirtti. Tekin, evinde bulunan 'Kobani’ye Gitmek' isimli kitabın da kendisine hediye edildiğini ve üzerinde Kültür Bakanlığı tarafından onaylanan bandrol bulunduğunu aktardı. Tekin, hiçbir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını ve suçlamayı reddettiğini söyledi.

Tekin’i ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklayan hakimlik, Tekin’in hangi örgüte üye olmakla suçlandığını ise açıklamadı. Hakimlik tarafından açıklanmayan örgüt ismi, karar tutanağına da yansımadı. Hakimlik, 25 yıldır aynı adreste ikamet eden ve Ankara’da belgeselcilik yapan Tekin’in “delilleri karartma şüphesi olduğunu” da tutuklama gerekçesi yaptı.

Tekin’in avukatı Mehtap Sakinci Coşgun, “Biz, hangi terör örgütü ile ilişkilendirildiğini bilmeden nasıl savunma yapabiliriz? Sırf tutuklamak için gerekçe yaptılar. Hiç bu kadar basit bir tutuklama görmedim hayatımda. Terör örgütü üyeliği suçu meselesi, artık bu kadar basite indirgendi. Tahammül sınırımızın çok üstünde bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluğun da bir an önce sonlandırılacağı umudu taşıyorum. Yanlış hesabın Bağdat’tan dönmesi gerekiyor” dedi. (ANKA)